Taklukkan Atalata, Lazio Juara Coppa Italia Untuk Ketujuh Kali

jpnn.com, ROMA - Lazio menjadi pemenang final Coppa Italia yang digelar di Stadio Olimpico, Kamis (16/5) dini hari WIB.

Meladeni Atalanta, Lazio menang 2-0 berkat gol Sergej Milinkovic-Savic di menit ke-82 dan Joaquin Correa di menit ke- 90.

Gelar kali ini merupakan yang ketujuh buat Lazio di Coppa Italia setelah 1958, 1998, 2000, 2004, 2009 dan 2013. "Kami benar-benar menginginkan Piala ini," kata pelatih Lazio Simone Inzaghi seperti dikutip dari AFP.

7 - Lazio have won their seventh Coppa Italia, as many as Inter, less only than Juventus and Roma. Champion. #TIMCup #AtalantaLazio — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 15, 2019