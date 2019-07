Takut Dibunuh, Istri Keenam Emir Dubai Minggat dari Rumah

jpnn.com, DUBAI - Emir Dubai Syekh Mohammed Al Maktoum kembali diserang isu rumah tangga tak sedap. Setelah putrinya berusaha kabur dari rumah, kini sang istri, Putri Jordania Haya binti Al Hussein, mencari suaka ke luar negeri.

Kau pengkhianat. Kau sudah mengkhianati kepercayaanku. Kebohonganmu sudah berakhir dan aku tak lagi peduli. Aku tak peduli kau hidup atau mati.

Kalimat tersebut adalah secuplik puisi Syekh Mohammed Al Maktoum yang diartikan Daily Beast. Judulnya, You Lived and You Died (Kau Hidup dan Kau Mati). Puisi itu diunggah di akun Instagram penguasa Dubai tersebut pada 22 Juni lalu.

Tak ada yang tahu pasti kepada siapa puisi itu ditujukan. Namun, banyak yang menduga bahwa sasarannya adalah Haya binti Al Hussein, istri keenamnya. Istri termuda dan paling termahsyur tersebut sedang lari dari rumah.

Banyak prosa terbarunya yang berisi kekecewaan. Putra Syekh Rashid bin Saeed Al Maktoum itu terkenal rajin menulis dan mengunggah karyanya. "Semua puisi saya berdasar pengalaman pribadi," ujar Syekh Mohammed dalam situs pribadinya.

Puisi-puisi tersebut menjadi perhatian setelah Haya dikabarkan mengajukan suaka di London, Inggris. Putri kerajaan Jordania itu sudah berbulan-bulan tak pulang ke rumah.

Dia dikabarkan kabur ke Jerman dan mengajukan suaka. Beberapa pekan kemudian, dia dikabarkan sudah sampai di Inggris. Namun, dia tak terlihat di perhelatan Royal Ascot tahun ini. Padahal, dia dan suaminya adalah penggila kuda pacu yang tak pernah mau kehilangan momen penting seperti itu.