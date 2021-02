Tampil Seperti Monster, Novak Djokovic Tembus Final Australian Open 2021

jpnn.com, MELBOURNE - Juara delapan kali Australian Open, termasuk tahun lalu, Novak Djokovic menembus final AO 2021.

Petenis asal Serbia ranking satu dunia itu tampil seperti monster, menakutkan, saat meladeni duta Rusia Aslan Karatsev pada semifinal di Rod Laver Arena, Melbourne, Kamis (18/2) sore WIB.

Djokovic menang tiga set langsung 6-3, 6-4, 6-2.

Petenis berusia 33 tahun itu menghentikan perlawanan Karatsev (yang melakoni debut di ajang grand slam) dalam waktu satu jam 53 menit.

"I'm gonna take the popcorn and enjoy it."



