Tampilan Baru BRImo Bikin Transaksi Makin Mudah Digunakan dalam Satu Genggaman

jpnn.com, JAKARTA - PT BRI (Persero) Tbk terus memperbarui tampilan dan layanan BRImo untuk memanjakan para nasabah setianya.

Pembaruan ini menggabungkan berbagai fungsi layanan perbankan dalam satu genggaman.

Tampilan anyar BRImo pun kini makin easy to use. Selain itu, BRImo juga sangat hi tech.

Dengan pembaruan itu, BRImo makin gampang digunakan oleh nasabah untuk bertransaksi keuangan. Selain itu, nasabah akan makin merasa nyaman ketika melakukan transaksi perbankan.

BRI akan meluncurkan BRImo new look dengan konser Noah secara virtual pada Sabtu (9/1) pukul 20:00 WIB.

Konser bertajuk Temukan #BEYONDmu itu bisa disaksikan di kanal Vidio.com.

Direktur Konsumer BRI Handayani menjelaskan, tema itu sejalan dengan misi perseroan.

Menurut Handayani, pihaknya ingin membumikan layanan perbankan digital banking next level yang beyond expectation.