Tangis Elton John Pecah saat Kehilangan Suaranya di Atas Panggung

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Elton John terpaksa menghentikan pertunjukannya di Selandia Baru setelah terkena pneumonia. Dia kehilangan suaranya di tengah-tengah pertunjukan di Mount Smart Stadium, Auckland pada Minggu (15/2) waktu setempat.

Peraih Oscar untuk lagu orisinal terbaik ini kemudian menangis dan bersandar pada pianonya sambil menggelengkan kepala sebelum meninggalkan panggung.

John sempat diperiksa oleh seorang petugas medis di tengah-tengah pertunjukan dan membawakan beberapa lagu, termasuk "Candle in the Wind" dan "All the Girls Love Alice," tetapi terpaksa menghentikan saat suaranya hilang pada lagu "Daniel".

"Aku bermain dan menyanyikan untuk mengeluarkan isi hatiku, sampai suaraku tidak bisa bernyanyi lagi," tulis Elton John di akun media sosial miliknya.

John mengaku kecewa dan menyesal lantaran tak bisa memberikan penampilan yang maksimal. Dia juga berterima kasih atas dukungan penggemarnya.

"Semua cinta yang kalian perlihatkan kepadaku selama pertunjukan malam ini. Aku sangat berterima kasih. Love, Elton xx," lanjutnya.

Pneumonia adalah bentuk penyakit yang relatif ringan, pada umumnya disebabkan oleh infeksi paru-paru dari bakteri atau virus yang mirip dengan pilek namun lebih serius.(ant/jpnn)