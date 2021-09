Tangisan Paulo Dybala Bikin Juventus Ketar-ketir

jpnn.com, TURIN - Paulo Dybala tampak menangis tersedu-sedu usai mencetak gol cantik ke gawang Sampdoria, Minggu (26/9) malam WIB.

Pemain timnas Argentina itu membuka keunggulan Juventus di laga tersebut pada menit 10'. Namun, sepuluh menit berselang, Dybala tiba-tiba berhenti dan segera menyadari bahwa dia mengalami cedera otot.

Hal itu membuat sang bintang tak kuasa menahan air matanya karena tak bisa menyelesaikan pertandingan yang dimenangi Bianconeri dengan skor 3-2 tersebut,

Federico Chiesa terlihat berusaha menghibur Dybala yang akhirnya digantikan oleh Dejan Kulucevski.

A sad sight to see as goalscorer Paulo Dybala is forced off through injury... ???? pic.twitter.com/ldsl7dr2FK — Football on BT Sport (@btsportfootball) September 26, 2021