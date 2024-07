Tanoto Scholars Gathering 2024, Pabrik Rayon APR Menarik Minat Gen Z

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 195 Tanoto Scholars dari 10 universitas mitra Tanoto Foundation mengikuti Tanoto Scholars Gathering (TSG) 2024.

Kesepuluh universitas mitra Tanoto Foundation, yakni IPB University, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Riau, Universitas Hasanudin, serta Tanoto Scholars dari Singapura.

TSG merupakan bagian dari program kepemimpinan dan beasiswa Tanoto Foundation yang bernama TELADAN (Transformasi Edukasi untuk melahirkan Pemimpin Masa Depan).

TSG mempertemukan Tanoto Scholars dari seluruh Indonesia dan luar negeri, serta memberikan kesempatan berjejaring, belajar dari para tokoh-tokoh berpengaruh dan sesama Tanoto Scholars, pengenalan akan dunia kerja. Kemudian, bertemu langsung dengan pembina dan pengurus Tanoto Foundation.

"TSG merupakan titik lanjutan pengembangan kepemimpinan dalam program TELADAN dari tahap lead self ke tahap lead others," kata Head of Leadership Development & Scholarship Michael Susanto saat giat Tanoto Scholars Gathering 2024 di Pangkalan Kerinci, Riau, Senin (29/7).

Dalam TSG 2024 yang berlangsung pada 28-30 Juli 2024 di Pangkalan Kerinci, Tanoto Scholars melakukan serangkaian kegiatan selama tiga hari.

Mulai dari industrial visit, yang mana peserta diajak melihat secara langsung bagaimana grup usaha dari pendiri Tanoto Foundation (Sukanto Tanoto), yaitu RGE, menjadi heart of sustainability di tempat di mana mereka beroperasi serta menerapkan keberlanjutan dalam proses bisnisnya.

Kemudian, Tanoto Scholars juga mengunjungi RGE Technology Center, pabrik kertas APRIL, pabrik rayon APR, kebun kelapa sawit Asian Agri, dan pembibitan akasia dan eukaliptus di Kerinci Central Nursery.