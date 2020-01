Tanpa Internet dan Aplikasi, Handphone Android Ini Bisa Kirim File

jpnn.com, JAKARTA - Tiga produsen smartphone asal Tiongkok Oppo, Vivo dan Xiaomi dilaporkan telah bergabung demi memperluas peer-to-peer Transmision Alliance di pasar global.

Dalam kerja sama tersebut, mereka akan menghadirkan teknologi yang canggih dan bermanfaat. Menurut siaran pers Oppo, ketiga merek tersebut juga memungkinkan lebih banyak ponsel berbasis Android untuk turut bergabung dalam gerakan ini.

Dikatakan, teknologi yang mereka kembangkan itu memungkinkan pengguna bisa mengirimkan file, gambar, dan video tanpa perlu koneksi internet. Oppo mengklaim inovasi ini mencerminkan bagaimana sistem operasi besutannya ColosOS, terbuka untuk bekerja sama dengan platform lain.

“Kemitraan tiga merek ini bertujuan untuk membawa jutaan pengguna Oppo, Vivo, dan Xiaomi di seluruh dunia berbagi file lebih mudah dan lebih berpusat pada pengguna. Ini adalah langkah penting pertama bagi Oppo, Vivo dan Xiaomi untuk melayani pengguna mereka secara lebih baik secara kolektif, dan kami juga menyambut merek smartphone Android lainnya untuk terlibat bagi penggunannya," ucap Vice President of Oppo and President of Software Engineering Business Division, Andy Wu seperti dilansir Thestatesman, Jumat (3/1).

Fungsi transfer file tersebut memindai perangkat menggunakan Blueetoth Low Energi (BLW) yang menawarkan jangkuan lebih luas serta konsumsi daya yang lebih rendah dan mentransmisikan file menggunakan teknologi

konektivitas Wi-Fi P2P (Peer to Peer).

Teknologi tersebut diklaim lebih cepat dari Blueetooh tetapi tidak menggangu konektivitas internet Wi-Fi. Transfer file lintas merek ini menjanjikan kecepatan transfer sekitar 200 MB/detik.

Pengguna dapat menggeser layar dari atas ke bawah untuk menampilkan menu drop-down pada ponsel Oppo dengan ColorOS 7, di mana selanjutnya akan menemukan tombol “Oppo Share”, yang harus ditekan lama untuk masuk.

Hal ini juga dapat dilakukan pada ponsel Vivo atau Xiaomi yang berniat untuk mengirim atau menerima file.(mg9/jpnn)