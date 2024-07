Taspen Group Raih 2 Penghargaan di Ajang Infobank 25th Insurance Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa Taspen atau Taspen Life mendapatkan dua penghargaan, yakni The Excellence Performance Life Insurance Company In 5 Consecutive years (2019-2023) dan The Excellent Performance Life Insurance Company (Gross Premium Rp1 Trillion to Rp 5 Trillion) di ajang Infobank 25th Insurance Award.

TASPEN Life dinilai memenuhi kriteria penting dalam penilaian kinerja perusahaan asuransi jiwa, yaitu Risk Based Capital (RBC) yang tercatat sebesar 289,88% per 31 Desember 2023 atau jauh di atas ambang minimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 120%.

“Penghargaan ini menjadi bukti dedikasi dan kerja keras Insan TASPEN Group yang dengan sungguh-sungguh mempertahankan kualitas layanan dan menjaga kinerja perusahaan. Selain itu, pencapaian ini hasil kolaborasi yang solid antara TASPEN dan Taspen Life, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. TASPEN beserta seluruh anak usahanya akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja perusahaan, guna dapat berkontribusi maksimal kepada perekonomian Indonesia,” ujar Corporate Secretary TASPEN, Pudiastuti Citra Adi.

Pada 2023, TASPEN Life mengalami peningkatan kinerja sebesar 13,61% dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, di akhir tahun yang sama, solvabilitas dan profitabilitas TASPEN Life menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Hal ini mencerminkan kinerja perusahaan sangat sehat sehingga TASPEN Life layak mendapatkan predikat “SANGAT BAGUS” atas kinerja 2023 dari Redaksi Infobank.

Di sisi lain, TASPEN Life juga mendapatkan predikat “SANGAT BAGUS” lainnya untuk konsistensi perusahaan dalam mencatatkan kinerja yang baik selama lima tahun berturut-turut yaitu per Desember 2019-2023.

Demi menjaga kualitas layanan yang profesional dalam memenuhi kewajiban kepada peserta, TASPEN Life selalu mengutamakan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/ GCG) dan kehati-hatian yang terlihat dari skor GCG pada tahun 2023 mencapai 88,12.