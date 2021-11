Taspen Siap Reformulasi Strategi Bisnis dan Investasi di Era New Normal

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai BUMN yang bergerak di bidang jaminan sosial, PT TASPEN (Persero) berkomitmen untuk mengikuti perkembangan tren dalam strategi bisnisnya.

Dalam Seminar Indonesia Financial Sector Outlook (IFSO) 2022 yang diselenggarakan secara daring oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Direktur Utama TASPEN A.N.S Kosasih menyampaikan materi dengan tema Reformulasi Strategis Bisnis dan Investasi Pasca New Normal, Selasa (23/11).

"Dalam kondisi saat ini, TASPEN selalu melakukan perubahan dalam konteks struktur organisasi, proses bisnis, bisnis model hingga corporate culture untuk bisa terus mengikuti perubahan yang terjadi dan tentunya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini kami wujudkan guna menciptakan kondisi perusahaan yang stabil dalam segala kondisi, khususnya dalam kondisi pandemi Covid-19. Komitmen ini akan terus kami jalankan guna menciptakan perusahaan yang berkelanjutan dan menciptakan kontribusi yang lebih besar bagi negara Indonesia, khususnya mengenai kesejahteraan pensiunan ASN,” ujar Direktur Utama TASPEN A.N.S Kosasih.

Di tengah masa pandemi dan new normal, TASPEN tetap menjalankan roda bisnis secara berkelanjutan dengan menghadirkan berbagai inovasi layanan kepada peserta.

TASPEN melakukan transformasi digital dengan menghadirkan TASPEN One Hour Online Service sebagai salah satu inovasi untuk memudahkan pengurusan klim peserta secara online.

Di samping itu, TASPEN menerapkan Governance, Risk, and Compliance yang semakin kuat dengan pembentukan model Three Lines Of Defense guna mengoptimalkan penerapan pengelolaan risiko dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal perusahaan.

Kondisi pandemi dan era new normal saat ini telah banyak mengubah lanskap perekonomian dan bisnis. Apabila sebuah perusahaan tidak menyiapkan langkah antisipasi, maka dapat menyebabkan penurunan kinerja bahkan perusahaan bisa pailit.

Menghadapi kondisi tersebut, TASPEN selalu mengamati dan berusaha memanfaatkan berbagai peluang investasi dan operasional strategis, dengan mengedepankan prinsip PAHALA — yang merupakan singkatan dari Pastikan Aman, Hasil, Likuid, Andal, dan Antisipatif — sebagai pedoman dalam menjalankan lini bisnis perusahaan. (ant/dil/jpnn)