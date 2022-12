Taspen Terpilih Jadi Ketua ACSPA Pertama

jpnn.com, JAKARTA - PT Taspen (Persero) (Taspen) senantiasa membuka peluang untuk bersinergi dan bekerja sama dengan beragam instansi baik dari dalam atau luar negeri guna meningkatkan kesejahteraan peserta.

Hal tersebut diwujudkan dengan menghadiri rangkaian kegiatan GEPS (Government Employees Pension Service) 40th Anniversary Seminar dan Seremoni Inagurasi Asian Civil Service Pension Association (ACSPA) atau Asosiasi Penyelenggara Jaminan Sosial Asia.

Dalam gelaran tersebut, Indonesia melalui Taspen terpilih sebagai ketua ACSPA pertama untuk periode Januari 2023 – Desember 2024.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Asia ini dihadiri Direktur Utama Taspen A.N.S. Kosasih, CEO of GEPS South Korea Hwang Seo Chong, CEO of National Social Security Fund (NSSF) Cambodia H.E Chhpur Sopannha, dan CEO of Government Service Insurance System (GSIS) Philippines Jose Arunflo Veloso di Hotel Seogwipo Kal, Pulau Jeju, Korea Selatan (28/11) dengan menerapkan protokol kesehatan.

A.N.S Kosasih menyebut ini merupakan hari yang bersejarah bagi Indonesia karena Taspen terpilih sebagai The First Chairman of ACSPA.

Dia memastikam Taspen berkomitmen akan menggalang jejaring asuransi dana pensiun bagi PNS bersama seluruh anggota ACSPA lainnya untuk memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan seluruh pensiunan ASN di seluruh Asia.

"Diharapkan asosiasi ini dapat menjadi forum diskusi untuk memahami tren dunia dan mencari solusi permasalahan terkait pengelolaan jaminan sosial ASN," kata Kosasih

Menurutnya, ACSPA akan menjadi terobosan dan awal yang baik bagi pengelolaan dana pensiun di Asia.