Tayang Juli 2025, The Fantastic Four: First Steps Hadirkan Nuansa Retro-Futuristik

jpnn.com, JAKARTA - Marvel Studios meluncurkan trailer pertama untuk film The Fantastic Four: First Steps, yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 25 Juli 2025.

Film ini akan memperkenalkan Marvel's First Family ke dalam Marvel Cinematic Universe (MCU), setelah Disney mengakuisisi 20th Century Fox, yang sebelumnya memegang hak atas karakter-karakter legendaris ini.

Melansir dari Variety, film ini menandai debut perdana tim pahlawan ikonik tersebut dalam semesta MCU.

Dengan diluncurkannya trailer, Marvel juga menyapa para penggemarnya dengan pesan hangat di akun Instagram resmi Marvel Studios: "Welcome to the family. Marvel Studios’ The Fantastic Four: First Steps arrives in theaters July 25."

Para pemeran utama dalam film ini adalah Pedro Pascal sebagai Mr. Fantastic, Vanessa Kirby sebagai Invisible Woman, Joseph Quinn sebagai Human Torch, dan Ebon Moss-Bachrach sebagai The Thing.

Beberapa nama besar lainnya turut meramaikan proyek ini, termasuk Ralph Ineson sebagai Galactus, Julia Garner sebagai Silver Surfer, serta Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne, dan John Malkovich dalam peran-peran penting lainnya.

Trailer yang dirilis memberikan gambaran sekilas tentang kehidupan para anggota Fantastic Four, baik sebelum maupun sesudah mereka mendapatkan kekuatan super. Tidak ketinggalan, penampilan Galactus yang mengesankan sebagai antagonis utama juga berhasil mencuri perhatian.

Namun, yang lebih menarik adalah fokus pada pesan persatuan dalam keluarga superhero ini, di mana Vanessa Kirby (sebagai Invisible Woman) mengingatkan, "Apa pun yang terjadi dalam hidup, kami menghadapinya bersama — sebagai satu keluarga."