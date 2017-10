Taylor Swift Rilis Lagu Baru, Giliran Siapa Kena Sindir?

jpnn.com - Taylor Swift, 27, merilis single baru. Fans tidak hanya bahagia karena bisa mendengarkan lagu baru sang idola. Mereka juga buru-buru mencari tahu giliran siapa yang dimaksud dalam lirik lagu berjudul Gorgeous itu.

Penyanyi dengan nama panggilan TayTay tersebut mengunggah tiga posting-an berlatar warna pink tanpa caption di Instagram pada Kamis sebagai clue.

Menjelang tengah malam, single itu dirilis di iTunes dan Spotify, menyusul klip liriknya di YouTube. Entah disengaja atau tidak, judulnya sama dengan salah satu lagu hit ”musuh’’ Swift, Kanye West.

Lewat Gorgeous, Swift kembali memperdengarkan genre gooey pop andalannya. Gorgeous merupakan single ketiga dari album Reputation.

Sebelumnya, TayTay merilis Look What You Made Me Do dan …Ready For It?. Dalam dua lagu tersebut, dia lebih menguatkan sentuhan musik elektronik dan gaya bernyanyi nge-rap.

Lagu yang diproduseri Shellback dan Max Martin itu begitu catchy hingga membuat penggemar yakin bahwa Swift masih menjadi ratunya musik pop.

Namun, hal itu juga membuat banyak orang berpendapat bahwa Taylor lama belum sepenuhnya mati, sebagaimana yang diungkapkan di Look What You Made Me Do.

Lagu-lagu Swift biasanya bercerita tentang pengalaman pribadi TayTay. Gorgeous sangat mungkin didedikasikan untuk Joe Alwyn, kekasihnya saat ini yang juga aktor Inggris.

Sumber : Jawa Pos