Taylor Swift Kembangkan Aplikasi Medsos Khusus untuk Fannya

jpnn.com - Musisi kini tak cuma menggunakan media sosial yang sudah ada untuk mempromosikan karya. Mereka sudah mulai membuat platform medsos sendiri.

Seperti yang dilakukan Taylor Swift. Menjelang rilis album, wanita 27 tahun itu berencana meluncurkan The Swift Life, yang diperkirakan beredar pada akhir 2017.

Aplikasi ini digambarkan sebagai tempat yang kreatif, inklusif, dan berbasis komunitas bagi pengguna untuk terhubung dengan lebih baik satu sama lain termasuk Taylor Swift.

The Swift Life menawarkan foto dan video eksklusif, hingga balasan dari Taylor Swift. Termasuk akses untuk mendengarkan lagu-lagu pemilik album 1989 itu melalui aplikasi.

"Saya memiliki sesuatu yang sangat mengagumkan yang telah kami kerjakan untuk sementara yang ingin saya bagikan dengan kalian," kata Taylor Swift dalam sebuah video yang mengumumkan aplikasi tersebut.

"Saya pikir kalian benar-benar akan menyukai ini. Maksudku, akan lebih baik jika kamu melakukannya," sambungnya.

Aplikasi The Swift Life diluncurkan sebelum perilisan album terbaru Taylor Swift. Album keenamnya berjuduk Reputation rencaba dirilis pada 10 November mendatang. Sejauh ini dia telah memamerkan lagu Look What You Made Me Do dan ... Ready For It?.

Sementara itu Taylor Swift terakhir ini bermain live di Houston's Club Nomadic pada tanggal 4 Februari 2017 lalu untuk sebuah acara spesial dalam kemitraan dengan DIRECTV.

Sumber : Jawapos.com