Tebar Kebaikan di Bulan Ramadan, Kasoem Vision Care Beri Kacamata Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Kasoem Vision Care memberi kacamata gratis kepada masyarakat yang kurang mampu.

Kegiatan Brand Social Responsibility pada bulan Ramadan ini digelar di seluruh store Kasoem Vision Care, sejak 23 April hingga 2 Mei 2021.

Kasoem Vision Care juga menggandeng brand Hoya lens Indonesia, untuk berkolaborasi dalam program ini.

Deputy Chief Executive Officer Kasoem Vision Care, Trista Mutia Kasoem mengatakan, momentum Ramadan ini merupakan waktu yang tepat untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan value company Kasoem Vision Care, yakni HELP (Harmony, Excellent in Science, Loyalty and Professional).

"Kegiatan ini akan kami lakukan secara rutin di seluruh cabang sekaligus memperkenalkan kasoem vision care sebagai penyedia layanan Vision Care pertama dan satu-satunya di Indonesia," ujar Trista, Rabu (5/5).

Trista berharap, pada kegiatan ini para penerima donasi bisa mendapatkan penglihatan yang optimal dan dapat memberikan review terhadap layanan pemeriksaan mata yang lengkap dan berkelanjutan.

Lewat cara ini mereka juga sekaligus ingin mengenalkan tentang apa itu vision care dan bisa merasakan perbedaannya.

Managing Director Kasoem Vision Care Dodi Rukminto mengaku sangat senang bisa berpartisipasi dalam acara ini.