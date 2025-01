Teguh Setyabudi Minta Bank DKI Memperkuat Perekonomian Jakarta sebagai Kota Global

jpnn.com, JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meminta Bank DKI untuk mendukung berbagai program pemerintah provinsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Hal itu disampaikannya saat membuka Workshop dan Rapat Kerja PT Bank DKI 2025 bertema 'Rising to the New Height: Kolaboratif, Kontributif dan Kompetitif' di Ballroom Hotel Pullman Jakarta Central Park, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Sabtu (18/1).

Teguh mengatakan tema yang diusung dalam acara ini menekankan pentingnya menciptakan budaya kerja yang unggul, profesional, dan berintegritas dengan mengoptimalkan pelayanan.

“Serta menguatkan sinergi antarpihak untuk mendukung transformasi Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global," imbuh Teguh.

Menurut Teguh, Pemprov DKI Jakarta memiliki komitmen untuk memperkuat posisi Jakarta menjadi salah satu dari 20 Kota Global pada 2045.

Target itu juga sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

"Komitmen ini memerlukan penguatan sinergi dan kontribusi dari berbagai stakeholder termasuk Bank DKI, sebagai BUMD yang memiliki peran strategis dalam memperkuat sektor ekonomi,” kata dia.

Teguh menjelaskan Pemprov DKI Jakarta terus berupaya menghantarkan Jakarta untuk dapat sejajar dengan kota-kota maju lainnya di dunia melalui strategi 7 (seven) game changers yang tercantum dalam RPJPD 2025-2045.