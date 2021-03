Teken Stimulus USD 1,9 Triliun, Biden Dorong Negara Bagian Pastikan Penerima Vaksin

jpnn.com, WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mendorong 50 negara bagian di AS untuk memastikan seluruh orang dewasa di AS memenuhi syarat untuk vaksinasi Covid-19 paling lambat 1 Mei 2021.

Biden berharap bangsanya dapat berkumpul untuk merayakan hari kemerdekaan pada 4 Juli mendatang.

Saat bicara di Gedung Putih, Kamis (11/3) waktu setempat, Biden mengumumkan rencana untuk mempercepat vaksinasi di seluruh negeri.

Baca Juga: Serangan Udara Amerika Serikat Pertama di Bawah Kepemimpinan Joe Biden

Sejauh ini, setiap negara bagian memiliki aturan sendiri tentang siapa yang berhak menerima vaksinasi.

Dengan lebih banyak vaksin yang akan tersedia, lebih banyak orang harus memenuhi syarat penerimaan vaksin.

"Biar saya perjelas, hal ini tidak berarti semua orang akan langsung mendapat kesempatan vaksin, tetapi anda akan bisa mengantre mulai 1 Mei," ujar Biden

Hal ini merupakan garis besar dari pidato Biden yang berlangsung selama 25 menit. "Setiap orang dewasa berhak mendapatkam suntikan vaksin," tegas Biden.

Biden juga mengatakan bahwa dia sedang bekerja sama dengan negara-negara bagian untuk membangun ratusan pusat vaksinasi yang diharapkan bisa memberikan ratusan ribu suntikan vaksin setiap hari.