Teknologi SHVS Jadi Langkah Nyata Suzuki Menuju Perusahaan Ramah Lingkungan

jpnn.com, TANGERANG - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) menyatakan perusahaan menargetkan lebih cepat melangkah ke industri ramah lingkungan.

Komitmen itu dicapai tidak hanya melalui beragam lini produk andalan yang ramah lingkungan melalui teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), tetapi juga penerapan berbagai proses bisnis yang terus ditingkatkan secara berkesinambungan untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat secara luas.

"Suzuki Indonesia berkomitmen untuk memperkenalkan tidak hanya produk yang bagus tetapi juga realistis, efisien, dan bernilai dari sudut pandang pelanggan," jelas 4W Sales & Marketing Director Suzuki Indonesia, Matsushita Ryohei, melalui keterangannya di Jakarta, Sabtu.

"Secara paralel, kami juga berkomitmen untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah lingkungan di Indonesia dan terus memberikan nilai bagi masyarakat Indonesia."

Sejak 2014, Suzuki telah memulai debut penerapan teknologi ramah lingkungan pada produk terlarisnya di pasar Jepang yaitu penggunaan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS).

Mengikuti kesuksesan teknologi tersebut, Suzuki turut menghadirkan teknologi SHVS ke produk-produk mobil yang ada di Indonesia secara bertahap dari All new Ertiga Hybrid pada 2022, Grand Vitara pada 2023, dan langsung diikuti dengan New XL7 Hybrid.

Deretan mobil berteknologi ramah lingkungan itu kini dipajang di lantai Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 di Hall 9C ICE BSD City, Tangerang Selatan.

Suzuki Indonesia telah memproduksi teknologi SHVS tersebut di pabrik Suzuki Cikarang dan akan terus berupaya menambahkan model dan angka produksi.