Tembus 20 Juta Subscribers, Atta Halilintar: Dihina Tak Tumbang

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Atta Halilintar menyampaikan curahan hati setelah berhasil mencapai 20 juta subscribers.

Salah satu yang dibahas yakni perjuangan dirinya yang belakangan banyak mendapat masalah. Atta menegaskan tidak bakal kalah dari cobaan yang menghadang.

"Oh Tuhan. Mau berdarah? Siapapun bisa buat sejarah. Pertama di Asia Pasifik (Australia). Dipuji tak tumbang, dihina tak tumbang, difitnah jadikan pelajaran, disalahkan minta maaf atas kesalahan," ungkap Atta lewat akun Instagram miliknya, Jumat (29/11).

Pria yang dikabarkan dekat dengan Aurel Hermansyah itu juga merasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Tuhan. Selain itu Atta juga berterimakasih kepada semua pihak yang selalu mendukung konten YouTube-nya.

"Thank god. Thank u orang tua, keluarga, thank you A team tersolid di dunia. Thank you Indonesia," sambung Atta.

Diberitakan sebelumnya, Atta tetap menorehkan prestasi meski kini tengah jadi sorotan. Dia baru saja mengukir sejarah dengan menjadi YouTuber dari Asia Pasifik pertama yang bisa memperoleh 20 juta subscribers.

Hal tersebut diungkapkan Atta Halilintar lewat akun Instagram miliknya. Dia memperlihatkan jumlah subscribers yang kini resmi melebihi angka 20 juta.

Prestasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa Atta Halilintar tidak kalah dengan masalah yang belakangan dihadapi. Seperti diketahui, dirinya baru-baru ini dituding menistakan agama hingga tuduhan meniduri DJ perempuan. (mg3/jpnn)