TEMPO Financial Award 2021 Menobatkan BJB Jadi The Best Financial Performance Bank

jpnn.com, JAKARTA - PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) kembali mendapatkan pengakuan atas kinerja yang telah dicapai. Bank bjb kali ini dinobatkan sebagai pemenang Tempo Financial Award (TFA) 2021 "The Best Financial Performance Bank: Kategori BPD Aset > Rp 30 Triliun". Penghargaan tersebut diterima oleh kepada Direktur Information Technology, Treasury & Internaltional Banking bank bjb Rio Lanasier pada Selasa, 19 Oktober 2021 di JS Luwansa Hotel, Jakarta. Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi menyebut sangat bersyukur pada penghargaan yang diberikan. Menurut dia, hal itu buah manis bagi bank bjb atas pertumbuhan bisnisnya yang positif di tengah pandemi. "Penghargaan The Best Financial Performance ini sangat berarti bagi kami sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen perusahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara di tengah krisis pandemi. Dia berharap predikat tersebut diberikan dapat menjadi penyemangat insan bjb untuk mencetak prestasi. "Sebagai penyemangat yang lebih baik di masa yang akan datang," ungkap Yuddy.