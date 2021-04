Temui Jajaran Pimpinan ITS dan Unair, Mensos Bahas Soal Ini

jpnn.com, SURABAYA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini berkunjung ke kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Airlangga, Surabaya.

Selain silaturahim, Mensos juga mendiskusikan berbagai hal termasuk terkait penanganan bencana.

Di hadapan pimpinan ITS, Mensos menyampaikan harapannya tentang bagaimana mengurangi risiko terburuk bagi masyarakat terhadap bencana, termasuk dalam hal ini ancaman gempa bumi. Yaitu bagaimana menyiapkan rumah tahan gempa bila menghadapi gempa. Dan bagaimana desain rumah tahan banjir bila berada di kawasan rawan banjir.

Baca Juga: Mensos Risma Memadukan Program Pahlawan Ekonomi dengan Pemberdayaan di Kemensos

“Saya bertanya apakah ITS bisa membantu. Ternyata sudah ada desainnya. Sudah disiapkan. Untuk penerapannya dimana, saya laporkan dulu ke Bapak Presiden,” kata Risma dalam audiensi dengan Pimpinan ITS di Kampus ITS kawasan Keputih, Kota Surabaya (17/4).

Mensos menyatakan, dalam masa awal menjabat sebagai menteri, dia banyak dihadapkan pada penanganan bencana di berbagai daerah. Sejumlah daerah berada di bawah tiga ancaman: erupsi gunung, gempa, dan tsunami/banjir.

Risma juga berdiskusi terkait upaya meningkatkan mitigasi bencana di khawasan rawan bencana, khususnya di jalur megathrust. Mitigasi bencana adalah segala upaya untuk mengurangi risiko bencana.

Program mitigasi bencana dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

“Jadi, kalau rawan banjir ya bisa siapkan perahu di situ. Kalau rawan gempa yang mungkin bisa disiapkan tenda, karena kalau gempa kan masyarakat takut berada di rumah. Seperti itu,” katanya.