Tepuk Tangan! Liverpool Raih Kemenangan Pertama Kandang 2021

jpnn.com, LIVERPOOL - Bek kanan Liverpool Trent Alexander-Arnold menentukan kemenangan timnya yang menjamu Aston Villa pada pekan ke-31 Premier League di Anfield, Sabtu (10/4) malam WIB.

Arnold mencetak gol pada menit 90+1, melalui sepakan kaki kanan dari luar kotak penalti.

Gol yang membuat pelatih The Reds Jurgen Klopp dan seluruh krunya bergirang hati.

Meski pertandingan belum usai, tampak Liverpool percaya diri meraih kemenangan.

37 - @LFC have now scored 37 winning goals in the 90th minute or later in the Premier League, at least 12 more than any other side in the competition. Perseverance. #LIVAVL pic.twitter.com/QjyA7WZCoX — OptaJoe (@OptaJoe) April 10, 2021