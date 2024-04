Terapkan Transformasi Berkelanjutan, Jamkrindo Bukukan Laba Rp 1,44 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mencetak pertumbuhan kinerja yang solid sepanjang 2023. Jamkrindo berhasil membukukan laba bersih Rp 1,44 triliun, naik 12,24% dari tahun sebelumnya (yoy).

Hal tersebut berdasarkan laporan kinerja keuangan 2023 yang diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan (firma anggota jaringan global PWC).

Direktur Utama Jamkrindo Akhmad Purwakajaya menuturkan berbagai inisiatif strategis yang telah dilakukan turut mendongkrak pencapaian kinerja positif perusahaan.

Baca Juga: Jamkrindo Berkolaborasi dalam Program Kebun Gizi

Dalam transformasi bisnis perusahaan, Jamkrindo menitikberatkan diversifikasi pendapatan melalui optimalisasi bisnis non penugasan dan pengembangan model bisnis serta proses bisnis.

Selain itu, Jamkrindo melakukan penguatan tata kelola risiko dan kepatuhan melalui implementasi three lines of defence serta four eyes principles dan juga penguatan di bidang teknologi dan sumber daya manusia untuk menghadirkan layanan penjaminan yang inovatif, kompetitif dengan pelayanan profesional, efektif serta efisien secara berkelanjutan.

“Berbagai inovasi dan transformasi terus dilakukan baik dari sisi transformasi pada struktur organisasi, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), sistem teknologi, bisnis dan operasional, tata kelola manajemen risiko dan kepatuhan serta keuangan guna memperkuat kinerja perseroan secara berkelanjutan,” ujar Akhmad.

Pada 2023, Akhmad mengungkapkan, Jamkrindo telah menghadirkan beragam layanan penjaminan yang mempermudah UMKM memperoleh akses pembiayaan kepada lembaga keuangan.

Hal ini bermuara pada peningkatan volume penjaminan perusahaan pada 2023 yang naik sebesar 20,89% menjadi Rp 377,63 triliun.