Terima Kunjungan Ibas Racing Team, Bamsoet Dorong Lahirnya Pembalap Wanita Berprestasi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Soesatyo mengajak klub balap, termasuk Ibas Racing Team di bawah binaan Edhie Baskoro Yudhoyono, berkoordinasi dengan IMI Provinsi dan KONI Provinsi untuk mempersiapkan pembalap andalannya mengikuti Kejuaraan Balap Motor Bebek 2021 Piala Presiden.

Putaran pertama rencananya dimulai pada 6 Juni 2021 di Sirkuit Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Penutupan Grand Final pada 28 Oktober 2021 di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Jawa Barat.

"Kehadiran Ibas Racing Team yang tahun ini memasuki ulang tahun ke-5, menunjukkan kepedulian Ibas dalam meningkatkan prestasi olahraga balap motor di Indonesia. Bahkan rencananya, Kabupaten Pacitan, salah satu kabupaten yang menjadi daerah pemilihan Ibas, dalam waktu dekat akan membuat sirkuit balap motor. Indonesia butuh lebih banyak tokoh anak muda seperti Ibas, yang memiliki kepedulian terhadap olahraga otomotif," kata Bamsoet usai menerima Ibas Racing Team, di Jakarta, Kamis (29/4).

Baca Juga: Bamsoet Sampaikan Kabar Gembira Buat Pemegang Kartu Anggota IMI

Hadir dalam pertemuan itu, Manager IBAS Racing Team Indra, serta para kru seperti Bimo, Donal, dan Didi.

Dari jajaran pengurus IMI Pusat hadir Wakil Ketua Umum Ananda Mikola, Badan Pengawas Kombes Syamsul Bahri, Komunikasi dan Media Sosial Dwi Nugroho dan Hasby Zamri.

Bamsoet memaparkan, sepanjang tahun 2021, IMI menargetkan tujuh kejuaraan olahraga sepeda motor dengan 58 putaran.

Baca Juga: IMI Terima Motor Trail KTM 125 SX Untuk Juara Umum Kejurnas Motocross 2021 Piala Ketua MPR RI

Antara lain terbagi dalam on road (road racing sebanyak 20 putaran, Dragbike sebanyak 15 putaran, dan Piala Presiden sebanyak lima putaran), off road (motocross sebanyak tiga putaran, grasstrack sebanyak 17 putaran, dan Supermoto sebanyak tiga putaran), dan Women in Motorcycle.

"Kehadiran Ibas Racing Team, dengan pembalap andalannya seperti Tommy Orlando, akan makin memeriahkan berbagai event kejuaraan tersebut," kata Bamsoet.