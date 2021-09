Terinspirasi Tahun 2020, Shye Luncurkan Lagu How R U Sleeping

jpnn.com, SINGAPURA - Penyanyi asal Singapura, Shye merilis single terbaru berjudul 'How R U Sleeping'.

Dalam lagu tersebut, perempuan 19 tahun itu memilih keluar dari warna musik penuh distorsi yang terdengar di lagu-lagu sebelumnya.

Shye mengatakan lagu How R U Sleeping terinspirasi dari kejadian sepanjang tahun 2020.

"Lagu ini terinspirasi oleh hal-hal yang terjadi di 2020, sebuah tahun yang penuh dengan kecemasan bagiku saat aku kerap mengalami kesulitan untuk tidur," kata Shye, Jumat (3/9).

Menurut Shye, lagu How R U Sleeping bisa mengingatkan pendengar untuk menanyakan kabar teman-teman dan orang-orang terdekat.

Sebab, dia menilai seseorang tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya dirasakan oleh orang lain.

"Aku harap semua orang mempunyai seorang teman yang mereka percaya untuk berbagi," beber Shye.

Belum lama ini, Shye masuk ke daftar The 25 Best Asian Albums of 2020 dari NME.