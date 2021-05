Terkenal Berkat Lagu Patah Hati, Mahen Akhirnya Luncurkan Album Perdana

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Mahen yang terkenal berkat lagu patah hati akhirnya meluncurkan album perdana berjudul Sebuah Cerita.

Album tersebut dirilis di bawah naungan label rekaman Indosemar Records.

"Ini adalah cerita yang tertuang dalam kehidupan saya sendiri," kata Mahen kepada JPNN.com, Senin (31/5).

Dalam pengerjaan album Sebuah Cerita, pemilik nama asli Petrus Mahendra itu dibantu oleh banyak musisi hebat.

Antara lain, Pika Iskandar, Tito P. Soenardi, Ayu Purnamasari, Kamga, Beraldy Dean, Faiz Alfandy, Ilham Baso, Michael Juan, Daniel Mantiri, Banu Setiawan, dan sebagainya.



Dikerjakan di masa pandemi Covid19, penggarapan album Sebuah Cerita menghabiskan waktu selama 1 tahun.

"Aku sebenarnya sudah punya lima lagu sebelum bikin album ini. Namun, aku diberikan deadline kurang lebih dua bulan untuk membuat lima lagu lainnya yang belum ada sama sekali," jelas pria yang terkenal berkat lagu patah hati itu.



Album Sebuah Cerita dari Mahen itu terdiri dari 10 lagu, di antaranya Pura Pura Lupa, Luka Yang Ku Rindu, Datang Untuk Pergi, Cinta Selesai, It’s Okay To Not Be Okay, dan lainnya. (ded/jpnn)



