Ternyata Saracen itu…

jpnn.com - SARACEN pernah berjaya pada Abad 7. Kekuatan maritim Islam pimpinan Ma'awiyah bin Abu Sofyan.

Sepekan belakangan kami baca buku The Historians: History of the World. Buku yang terbit di Roma ini digadang-gadang sebagai buku sejarah terbesar. Di dalamnya ada ulasan tentang SARACEN.

Wenri Wanhar – Jawa Pos National Network

Rencana Ma’awiyah bin Abi Sofyan mendapat restu Utsman bin Affan; membangun armada Islam di Lautan Tengah. Tujuannya merebut dan menguasai jalur laut yang penting itu dari tangan Imperium Roma Timur.

Di halaman 184 tertulis:

The increasing power of Maawiyah, the Arab general induced him to form a project for the conquest of Constantinople, and he began to fit out a great Naval Expedition at Tripolis in Syria.

(Kekuasaan Ma’awiyah yang makin meningkat, Panglima Arab itu mendorongnya untuk membentuk proyek bagi penaklukan Konstantinopel—ibukota Imperium Bizantium—dan ia pun mulai menciptakan Angkatan Laut terbesar di Bandar Tripolis Syria.)

Kemudian dikisahkan, “armada pihak Islam di Lautan Tengah hingga kini mampu melakukan serangan balasan terhadap angkatan armada pihak Bizantium di Roma Timur. Mereka berhasil merebut dan menguasai pulau Cyprus pada 649 Masehi, pulau Aradus pada 650 Masehi dan pulau Rhodes pada 654 Masehi.”