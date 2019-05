Tersisa 9 Pemain, Tottenham Hotspur Kalah Dramatis di Kandang Bournemouth

jpnn.com, BOURNEMOUTH - Petaka datang buat Tottenham Hotspur di pekan ke-37 Premier League. Bertandang ke Vitality Stadium, Sabtu (4/5) malam WIB, Tottenham kalah dramatis lewat satu-satunya gol yang tercipta dalam pertandingan tersebut, yakni lewat Nathan Ake di menit 90+1.

Gol tersebut masuk ke gawang yang dikawal Hugo Lloris setelah Tottenham bermain dengan sembilan pemain.

69 - After Son Heung-min's sending off today against Bournemouth, South Korea are now the 69th nation have a player be shown a straight red card in the Premier League. Nice. #BOUTOT pic.twitter.com/gLMdOYnagf — OptaJoe (@OptaJoe) May 4, 2019

Ya. Dua pemain tim tamu yakni Son Heung-min mendapat kartu merah langsung dari wasit Craig Pawson pada menit ke-43 gara-gara insiden dengan pemain Bournemouth Jefferson Lerma.

2:13 - Juan Foyth has been sent off just 2 minutes and 13 seconds after being substituted on, the quickest a substitute has been sent off in a Premier League game since Steven Gerrard vs Man Utd in March 2015 (38 seconds). Skedaddle. #BOUTOT pic.twitter.com/TcOZ3PtznD — OptaJoe (@OptaJoe) May 4, 2019