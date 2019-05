Test Drive Honda BR-V 2019: Merasakan Kenyamanan Melibas Jalur Pantura

jpnn.com, SEMARANG - Setelah diresmikan pada ajang IIMS 2019 lalu, PT Honda Prospect Motor (HPM) mengajak awak media untuk merasakan langsung sensasi ubahan Honda BR-V facelift, pada sesi media test drive.

Mengambil rute Semarang-Jepara selama dua hari, 2-3 Mei 2019, Honda menantang media untuk merasakan kenyamanan baru yang ditawarkan pada mobil di segmen low sport utility vehicle (LSUV). JPNN.com pun mendapatkan kesempatan untuk menguji ketangguhan Honda BR-V 2019 ini.

Perjalanan dilakukan dari Semarang menuju Jepara melalui jalur Pantura Utara dengan jarak tempuh sekitar 80 kilometer. Kondisi jalan yang dilalui cukup beragam dengan waktu tempuh sekitar 3 jam.

Sekadar informasi, Honda memang tak memberikan ubahan signifikan pada BR-V 2019, sentuhan ringan hanya terjadi pada beberapa sektor di bagian eksterior dan interior. Sedangkan pada bagian jantung pacu masih sama dengan model sebelumnya.

Sebelum mengulas soal performa, kami terlebih ingin mengulas suasana dari eksterior dan interior Honda BR-V. Honda menyegarkan tampilan BR-V dengan memberikan New Black Front Grille Design, New Front Bumper Design, dan New Front Under Spoiler pada bagian depan.

Untuk memberikan kesan lebih mewah, lampu utama kini sudah menggunakan projector LED DRL, spoiler baru di bagian belakang, serta pelek 16 inci dengan desain baru. Meski terlihat minimalis, tapi bila diperhatikan tampang BR-V jauh lebih segar.

