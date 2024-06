Texpack Memasuki Masa Transisi Lewat EP Gonggo Sound

jpnn.com, JAKARTA - Band indie rock asal Bogor, Texpack meluncurkan mini album alias EP berjudul Gonggo Sound.

Mini album tersebut menjadi babak baru bagi perjalanan grup beranggotakan Afnan (vokal, gitar), Alfian (gitar), Dimas (bas), Iqbal (drum), dan Nadhif (gitar, kibor) itu.

Setelah lima tahun silam memperkenalkan diri melalui album penuh Spin Your Wheels, Texpack kini menatap album penuh kedua.

Sebelum misi tersebut, EP bertajuk Gonggo Sound dirilis terlebih dahulu oleh Texpack dalam rangka menjembatani peralihan era.

Layaknya sebuah jembatan, empat lagu di dalam EP menggambarkan seperti apa musik Texpack di era album pertama dan album mendatang, layaknya sebuah perpisahan yang penuh dengan kejutan.

Empat lagu dimasukkan dalam EP Gonggo Sound mulai dari Ode to an Old Man, Cikago, (What Is) Celebrity?, dan Magnetic Fields.

Lagu Edelweiss yang sudah lebih dahulu dirilis pada akhir 2023 lalu tidak disertakan ke dalam mini album.

“Dua lagu di EP ini masih terdengar seperti Spin Your Wheels, dan dua lagu lagi bisa mewakilkan akan seperti apa Texpack di album terbaru nanti," kata Alfian, Jumat (14/6).