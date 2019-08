The 1975 Kembali Konser di Jakarta, Catat Jadwalnya

jpnn.com - BAND asal Inggris, The 1975 dipastikan akan kembali menggelar konser di Jakarta. Setelah sempat datang pada 2016 lalu, kini grup yang diisi Matthew 'Matty' Healey, Adam Hann, Ross Macdonald, dan George Daniel itu bakal beraksi di Helipad Parking Ground Gelora Bung Karno, Senayan pada 29 September 2019.

The 1975 kembali mengunjungi Indonesia dalam rangkaian tur album ketiga yang berjudul A Brief Inquiry into Online Relationships.

Demi mempromosikan album itu, The 1975 fokus melakukan tur dunia yang dimulai sejak pertengahan Januari.

"Kami sangat senang dan antusias sekali mengabarkan bahwa band The 1975 akan kembali ke Jakarta dan menggelar konser perdana mereka dalam rangkaian tur album ketiga mereka," kata Kiki Aulia Ucup, selaku perwakilan dari promotor TnD Live kepada jpnn.com, Jumat (16/8).

Pada konser nanti, The 1975 bakal menyuguhkan penampilan istimewa. Repertoar yang dibawakan umumnya berasal dari album A Brief Inquiry into Online Relationships.

