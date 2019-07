Ini Daftar Keseruan Hari Pertama We The Fest 2019

jpnn.com - FESTIVAL musik, We The Fest 2019 akhirnya tiba. Acara yang diselenggarakan Ismaya Live itu bakal dimulai hari ini (18/7) sampai dua hari ke depan di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Sejumlah musisi dalam dan luar negeri siap memeriahkan hari pertama We The Fest. Dari luar negeri, bakal ada Troye Sivan, Alvvays, Bazzi, Cade, Capital Cities, Dean, San Holo, Rad Museum, dan sebagainya.

Sementara beberapa pengisi acara dari dalam negeri yakni Dewa 19 feat Ari Lasso dan Dul Jaelani, Fourtwnty, Gerald Situmorang, Sal Priadi, Sore, The Adams, Tuan Tigabelas, serta sebagainya.

Hari pertama We The Fest 2019 akan dimulai dari pukul 17.00 WIB hingga larut malam. Para pengisi acara nantinya beraksi di empat panggung yang disediakan.

Selain konser, serangkaian kegiatan dalam tajuk Beyond The Music siap membuat We The Fest 2019 semakin semarak. Kegiatan-kegiatan itu setiap harinya bisa dinikmati oleh semua pengunjung.

Beberapa di antaranya yakni, WTF Cinema Club yang memutarkan film-film pendek yang terkurasi tiap harinya di We The Fest 2019, Art Village yang menjadi tempat para pengunjung berpartisipasi dalam beragam workshop, Eats & Beats, WTF Con, Ladies Lounge, area baru WTF Park, dan sebagainya.

