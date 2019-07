Blibli.com Gandeng Twilo Skate Luncurkan Puluhan Koleksi Fashion

jpnn.com, JAKARTA - Blibli.com meluncurkan lebih dari 30 koleksi fashion bersama Twilo Skate Corner dalam nuansa We The Fest yang dihelat di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, 19-21 Juli 2019.

Twilo Skate sendiri dikenal sering melebarkan sayap tidak hanya di kancah skateboard, tetapi juga di seni dan musik. Koleksi spesial yang mengusung tema Many Familiar Faces itu diciptakan oleh seniman multitalenta bernama Herzven.

Herzven merupakan seniman graffiti yang memiliki skala lokal maupun global. Beberapa karyanya terhadap berbagai macam merek dan media pun sudah dilakukan.

Misalnya, proyek Skateboard Nusantara (Galeri Nasional), Winner Secret Walls Jakarta & Jakarta vs Hong Kong, Illustration for single album SlumpGod x Wifisfuneral x 458Keez, dan Illustration JakePhelps for Thrasher Magazine.

Dalam pembuatan karya kolaborasi Blibli.com dan twiloskatecorner ini, Herzven mengaku terinspirasi dari suatu euforia yang terdapat dari suasana ketika melihat suatu permainan skate maupun musik.

"Saya membayangkan perpaduan menarik dari permainan skateboard yang memacu adrenalin dengan diiiringi musik keras," ujar Herzven, Jumat (19/7).

Dalam korelasinya, energi-energi positif ini juga dapat timbul dari semangat serta kegembiraan dari suasana di sekitar.

Hal itu tergambar dalam beberapa artwork ekspresi senang, kagum, dan histeris dalam peluncuran. (jos/jpnn)