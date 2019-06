Ini Segudang Keseruan untuk Pengunjung We The Fest 2019

jpnn.com - WE The Fest 2019 tidak lama lagi akan digelar. Festival musik yang diselenggarakan Ismaya Live itu bakal dilaksanakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada19, 20, dan 21 Juli 2019 mendatang.

Pada edisi keenam ini, We The Fest 2019 dimeriahkan oleh 23 musisi internasional dan 29 musisi Indonesia.

Antara lain Rae Sremmurd, Troye Sivan, Anne-Marie, Alvvays, Cigarettes After Sex, Daniel Caesar, Sabrina Claudio, Joji, 6lack, Barasuara, DEAN, Dewa19 feat. Ari Lasso & Dul Jaelani, RAN, Tulus, dan masih banyak lagi.

"Musisinya banyak banget, dan ada lima atau enam nama lagi akan bergabung," kata Sarah Deshita selaku Brand Manager Ismaya Live di kawasan Gunawarman, Jakarta, Kamis (20/6).

Selain konser, serangkaian kegiatan dalam tajuk Beyond The Music siap membuat We The Fest 2019 semakin semarak.

Kegiatan-kegiatan itu setiap harinya bisa dinikmati oleh semua pengunjung.

Beberapa di antaranya yakni, WTF Cinema Club yang memutarkan film-film pendek yang terkurasi tiap harinya di We The Fest 2019, Art Village yang menjadi tempat para pengunjung berpartisipasi dalam beragam workshop, Eats & Beats, WTF Con, Ladies Lounge, area baru WTF Park, dan sebagainya. Semua keseruan tersebut semakin membuat We The Fest 2019 sayang untuk dilewatkan.