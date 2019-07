Ini Deretan Aksi Menarik Penutup We The Fest 2019

jpnn.com, JAKARTA - Hari terakhir We The Fest 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (21/7), berlangsung meriah. Semua pengisi acara sukses menampilkan penampilan terbaik untuk menghibur puluhan ribu penonton.

Hari ketiga We The Fest 2019 dibuka dengan keras oleh Feast dan Kelelawar Malam di This Stage is Bananas dan Another Stage. Kelelawar Malam dengan musik metal punk-nya mengeluarkan beragam gimmick seperti properti berbentuk kuburan dan juga hantu yang berjalan-jalan di panggung.

Sementara itu, Feast tampil dengan format Feast & Company yang menghadirkan sederet bintang tamu termasuk Mantra Vutura, Agatha Priscilla, Mothern, Natasha Udu, dan Aldrian Risjad.

Pada panggung utama WTF Stage, lagu Indonesia Raya berkumandang sebelum penampilan Dipha Barus. Kolaborasi demi kolaborasi ditampilkan oleh Dipha Barus sepanjang set-nya yang penuh dengan visual warna-warni. Dia mengajak Kallula, Heidi, A. Nayaka, Laze, Matter Mos, Monica Karina, dan Nadin Amizah sebagai bintang tamu.

Lagu terbaru Dipha Barus dan Monica Karina yang baru dirilis Jumat, 19 Juli lalu berjudul 'You Move Me' ditampilkan secara langsung untuk pertama kalinya di We The Fest 2019. Sebuah lagu baru bersama Kallula juga ikut dibawakan walaupun belum dirilis. Penampilan mereka ditutup dengan pelemparan bunga matahari ke para penonton di depan panggung.

Beranjak malam, sederet musisi mancanegara mendapat giliran tampil di We The Fest 2019. Antara lain Rae Sremmurd, Joji, Warpaint, 6lack, Cashmere Cat, Cigarettes After Sex, dan Yaeji tampil di hadapan ribuan penonton We The Fest 2019.