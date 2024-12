Terinspirasi Tanah Karo, Dipha Barus Rilis Lagu Surak

jpnn.com, JAKARTA - DJ sekaligus produser ternama Indonesia, Dipha Barus, kembali menyuguhkan single terbaru yang berjudul, Surak.

Lagu house modern tersebut memadukan energi dancefloor yang menular dengan perkusi tropis, kick drum yang menggugah semangat, dan vokal yang catchy.

Dipha Barus dikenal karena karya yang tidak terbatas genre dan produksi musik yang luar biasa.

Dalam lagu Surak, dia kembali memadukan elemen budaya dengan musik modern.

Dipha Barus kali ini terinspirasi dari tanah leluhurnya, Tanah Karo hingga menghasilkan sebuah club banger.

"From Tanah Karo to the world," ungkap Dipha Barus melalui akun miliknya di Instagram.

Lagu Surak dari Dipha Barus dirilis melalui Ultra Records dan sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital.

Lewat Surak, dia sekali lagi membuktikan mengapa karyanya menjadi salah satu yang wajib ada dalam playlist di seluruh dunia.