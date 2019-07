Momen-momen Penting di Hari Kedua We The Fest 2019

jpnn.com, JAKARTA - Hari kedua We The Fest 2019 pada Sabtu (20/7) berlangsung meriah di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ribuan penonton dimanjakan dengan beragam penampilan istimewa yang disiapkan khusus oleh berbagai musisi yang hadir.

Dimulai dari Endah N Rhesa yang secara spesial meluncurkan album kelima mereka berjudul 'Regenerate' di panggung Another Stage. Tidak hanya itu, mereka mengundang penyanyi Adhitia Sofyan untuk bergabung di panggung yang disambut sorak sorai oleh penonton yang hadir.

Rayi, Asta, dan Nino yang tergabung dalam RAN tampil dengan prima dengan tema Space Continuum bersama para penari latar. Ramengvrl tiba-tiba ikut bergabung di panggung dan menyanyikan sebuah lagu kolaborasi mereka untuk pertama kalinya yang bahkan belum dirilis.

Penampilan Pamungkas di WTF Stage Park mendapat sambutan hangat dari para penonton. Pamungkas mengundang Hasna dari Teman Tuli yang menerjemahkan lagu-lagunya ke bahasa isyarat. Grup musik, Barasuara juga berhasil membuat ribuan penonton histeris di We The Fest 2019. Hadir di This Stage is Bananas, mereka mampu mengajak penonton menyanyi bersama selama penampilan.

We The Fest 2019 juga berhasil membuat musisi-musisi mancanegara yang datang takjub. Penyanyi asal Amerika Serikat Sabrina Claudio kagum dengan jumlah penonton yang hadir untuk penampilannya di We The Fest. "Kali pertama aku tampil di luar Amerika Utara dan ini sambutan untukku. Aku merasa bersyukur. Hampir saja aku menangis tapi harus aku tahan," kata Sabrina Claudio.

Penyanyi asal Inggris Anne-Marie juga terkesan dengan penonton di We The Fest 2019. Tampil lebih dari 60 menit, dia sukses membawakan sederet lagu andalan. "Aku tidak memercayai mataku. We The Fest, pertunjukan yang menakjubkan. Banyak sekali yang datang! Terima kasih, aku mencintaimu Indonesia,” ujar Anne-Marie.