Barasuara Berapi-api di We The Fest 2019

jpnn.com, JAKARTA - Barasuara berhasil menggetarkan panggung We The Fest 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Sabtu (20/7). Band asal Jakarta ini memukau penonton dengan aksi yang enerjik dan maksimal.

Tampil pukul 18.35 WIB, Barasuara beraksi di panggung This Stage Is Bananas. Ribuan penonton berteriak saat Iga Massardi, Asteriska, Puti Chitara, Gerald Situmorang, Boss TJ, dan Marco Steffiano naik pentas.

Barasuara mengawali penampilan di We The Fest 2019 lewat lagu 'Seribu Racun'. Disambung lagu beberapa lagu dari alalbum 'Pikiran dan Perjalanan' yang mengundang penggemar untuk bernyanyi dan melompat bersama. "We The Fest apa kabar?" kata Iga Massardi, sang vokalis menyapa penonton.

Tidak banyak pembicaraan yang disampaikan Barasuara di atas panggung. Para personel fokus menyajikan lagu-lagu yang cukup menggetarkan telinga.



Aksi panggung Barasuara disambung lewat lagu 'Pancarona' dan 'Masa Mesias Mesias' menjadi lagu selanjutnya dari Barasuara. Lagi-lagi lagu tersebut semakin membakar semangat penonton untuk berjingkrak mengikuti irama.

Tata suara yang mumpuni sangat menunjang penampilan Barasuara. Dentuman musik rock sukses menyebar ke telinga para penggemar. Ditambah lagi sajian visual sebagai latar di belakang yang dibuat Isha Hening.



Lagu-lagu seperti 'Tentukan Arah', 'Haluan', dan 'Samara' juga tidak ketinggalan dibawakan Barasuara. Termasuk lagu 'Guna Manusia' yang menutup penampilan Barasuara di We The Fest 2019. "Ini lagu terakhir dari kami. Saya enggak nyangka yang nonton bakal sebanyak ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir," ucap Iga Massardi. (mg3/jpnn)