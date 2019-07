Terpukau Aksi Perdana Alvvays di Jakarta

jpnn.com - Festival musik We The Fest 2019 hari pertama berlangsung meriah dari Jumat (19/7) petang hingga malam hari. Sederet musisi dalam dan luar negeri sukses menyajikan penampilan terbaik di kawasan JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Salah satu penampilan yang ramai menyedot mass yakni aksi panggung grup musik, Alvvays. Band indie pop asal Kanada itu berhasil melepas kerinduan penggemar dengan sederet lagu andalan.

Tampil di This Stage Is Bananas, Alvvays membuka penampilan dengan lagu 'Hey'. Dilanjutkan dengan 'Adult Diversion' yang perlahan membawa penonton ikut bernyanyi.

"Siap untuk bernyanyi bersama? Saya ingin mendengar lebih keras lagi," kata Molly Rankin, sang vokalis menyapa penonton We The Fest 2019.

Aksi memukau Alvvas berlanjut dengan repertoar yang akrab di telinga fan. Lagu 'In Undertow', 'Plimsoll Punks', dan 'Not My Baby' berhasil dibawakan dengan maksimal.

Penonton semakin terbawa suasana melihat penampilan Alvvas di We The Fest. Buktinya nyanyian massal terjadi saat lagu 'Forget About Life', 'Your Type', dan 'Ones Who Love You' disenandungkan.

Setelah beberapa materi lain, Alvvays menutup aksi panggung lewat lagu Next of Kin. Sang vokalis mengaku terkesan dengan para penonton We The Fest 2019 yang telah memberi sambutan hangat

"Terima kasih pada kalian yang sudah datang," ujar Molly. (mg3/jpnn)