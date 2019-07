Dewa 19 Hingga Troye Sivan Ramaikan We The Fest 2019 Hari Pertama

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah musisi bakal memeriahkan hari pertama We The Fest 2019 pada Jumat (19/7), di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Tidak hanya musisi dalam negeri, festival yang diadakan Ismaya Live itu juga menghadirkan bintang tamu dari mancanegara.

Dari deretan musisi luar negeri, We The Fest hari pertama akan dihebohkan Troye Sivan, Alvvays, Bazzi, Cade, Capital Cities, Dean, San Holo, Rad Museum, dan sebagainya.

Sementara beberapa pengisi acara dari dalam negeri yakni Dewa 19 feat Ari Lasso, Fourtwnty, Gerald Situmorang, Sal Priadi, Sore, The Adams, Tuan Tigabelas, serta sebagainya.

BACA JUGA: Ini Segudang Keseruan untuk Pengunjung We The Fest 2019

Khusus bagi Dewa 19, panggung We The Fest kali ini cukup istimewa. Sebab Dewa 19 bakal dibantu oleh Dul Jaelani. Dia menggantikan ayahnya, Ahmad Dhani yang masih berada di tahanan.

Hari pertama We The Fest 2019 akan dimulai dari pukul 17.00 WIB hingga larut malam. Para pengisi acara nantinya beraksi di empat panggung yang disediakan.

Selain konser, serangkaian kegiatan dalam tajuk Beyond The Music siap membuat We The Fest 2019 semakin semarak. Kegiatan-kegiatan itu setiap harinya bisa dinikmati oleh semua pengunjung.

BACA JUGA: Dipha Barus Rilis Lagu Baru di We The Fest 2019