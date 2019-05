Warpaint dan Dipha Barus Ramaikan We The Fest 2019

jpnn.com, JAKARTA - We The Fest yang akan diadakan di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, 19-21 Juli 2019 mengumumkan daftar pengisi acara tambahan.

Sebanyak 13 musisi mancanegara dan Indonesia bergabung dalam pengumuman fase ketiga tersebut.

Empat musisi internasional yang turut dibawa yakni penyanyi Bazzi, duo indie electro yakni Capital Cities, DJ asal Australia yaitu Nina Las Vegas, dan band indie rock Warpaint.

Selain itu, sebanyak 9 musisi Indonesia turut bergabung di lineup We The Fest 2019.

Mereka adalah Dipha Barus, Fun On A Weekend ft. Soul Menace Crew, Gerald Situmorang & Sri Hanuraga, Matter Halo, Petra Sihombing ft. Enrico Octaviano, Puti Chitara, Sal Priadi, Sore, dan Stan x w.W ft. Dave Slick.

"Banyak kolaborasi menarik antarmusisi Indonesia di deretan musisi line up fase tiga We The Fest 2019. Selain itu, banyak musisi yang mempersiapkan kejutan-kejutan istimewa khusus untuk penampilan mereka di We The Fest 2019 nanti," kata Sarah Deshita selaku brand manager Ismaya Live kepada jpnn.com, Kamis (30/5).

Sebelumnya We The Fest 2019 telah mengungkapkan para bintang tamu dalam dua fase.