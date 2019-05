Ini Daftar Kemeriahan We The Fest 2019

jpnn.com - FESTIVAL musik We The Fest 2019 tidak lama lagi bakal digelar. Ismaya Live sebagai penyelenggara telah mengumumkan pengisi acara dan rangkaian kegiatan untuk festival musim panas tersebut.

Sejauh ini, ada 19 musisi internasional yang mewarnai dua fase pengumuman pengisi acara We The Fest 2019.

Antara lain, Troye Sivan, Rae Sremmurd, Alvvays, Daniel Caesar, 6lack, Anne-Marie, Sabrina Claudio, Joji, Dean, Cigarettes After Sex, San Holo, Cashmere Cat, dan Yaeji.

BACA JUGA : Jadwal We The Fest 2019 Diumumkan, Catat Tanggalnya

20 musisi Indonesia juga akan tampil di We The Fest 2019 yang digelar 19 Juli sampai dengan 21 Juli nanti JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

Nama yang didaulat yakni Dewa 19 feat. Ari Lasso & Dul Jaelani, Tulus, RAN, Eva Celia, Barasuara, .Feast, Elephant Kind, Kunto Aji, The Adams, Endah N Rhesa, Dekat, dan Nadin Amizah.

Elemen-elemen selain musik akan menjadi highlight dari We The Fest 2019 di bawah payung Beyond The Music.

Sebanyak 5 zona sudah diumumkan yaitu area Art Village, WTF Cinema Club, WTF Con, Eats and Beats, dan Carnifun.