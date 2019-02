Jadwal We The Fest 2019 Diumumkan, Catat Tanggalnya

jpnn.com, JAKARTA - Promotor Ismaya Live mengumumkan tanggal penyelenggaraan festival musik, We The Fest 2019.

Pengumuman disampaikan lewat sebuah video Aftermovie We The Fest 2018 yang dirilis di channel YouTube ISMAYA TV.

Berdurasi 8 menit 20 detik, video tersebut merangkum kemeriahan We The Fest tahun lalu.

Selain menampilkan highlight penampilan-penampilan dari beragam musisi yang tampil, aftermovie itu juga menampilkan keseruan di area Beyond The Music seperti WTF Cinema Club, Art Village, Skate Park, WTF Con, dan sebagainya.



"Di ujung video Aftermovie We The Fest 2018, tanggal penyelenggaraan We The Fest tahun ini diumumkan bersama dengan logo edisi tahun ini,” kata Sarah Deshita selaku Brand Manager Ismaya Live kepada JPNN, Rabu (13/2).

Edisi keenam We The Fest ini dipastikan bakal diadakan selama tiga hari, yakni 19, 20, dan 21 Juli 2019. Sementara untuk daftar pengisi acara bakal diumumkan dalam waktu dekat.

"Musisi-musisi internasional dan Indonesia yang akan menjadi bagian dari fase satu lineup We The Fest 2019 akan segera diumumkan dalam waktu dekat ini,” imbuh Sarah. (mg3/jpnn)