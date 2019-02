Rae Sremmurd dan Dewa 19 Masuk Daftar Penampil We The Fest 2019

jpnn.com - Festival musik We The Fest hari ini (22/2) mengumumkan deretan musisi yang bakal memeriahkan pesta pada 19, 20, dan 21 Juli di JIEXPO Kemayoran, Jakarta nanti. Pengumuman fase pertama ini terdiri dari musisi dalam dan luar negeri.

Duo hip-hop Rae Sremmurd diumumkan sebagai penampil utama di pengumuman fase satu lineup We The Fest. Selain dia, ada juga penyanyi R&B peraih Grammy Awards, Daniel Caesar, ditambah rapper 6LACK.

Dua musisi asal Korea Selatan turut diumumkan di pengumuman fase satu lineup We The Fest. Mereka adalah DEAN dan Rad Museum yang saat ini menjadi sensasi genre R&B di Korea Selatan. Band Cigarettes After Sex juga dipastikan akan kembali ke Jakarta untuk tampil di We The Fest tahun ini setelah kedatangan mereka di tahun 2017.

Selain nama di atas, ada juga DJ bergenre future-bass San Holo, DJ asal Australia, Anna Lunoe, penyanyi indie-pop asal Selandia Baru Baynk, band asal Toronto Alvvays. Ditambah Sabrina Claudio serta Jess Connelly yang melengkapi daftar 13 musisi internasional yang diumumkan di lineup fase satu We The Fest 2019.

Selain musisi-musisi mancanegara, beragam musisi Indonesia lintas genre dan generasi juga turut diumumkan hari ini diantaranya Tulus, RAN, DEWA19 feat. Ari Lasso & Dul Jaelani, .Feast, Eva Celia, Kunto Aji, Fourtwnty, Nadin Amizah, Coldiac, Duara, Glaskaca, Grrrl Gang, Kelelawar Malam, dan The Panturas.

"Fase satu lineup We The Fest 2019 memadukan musisi-musisi berbagai genre dari seluruh dunia dalam satu festival selama 3 hari," kata Sarah Deshita, Brand Manager Ismaya Live, selaku penyelenggara We The Fest kepada jpnn.com, Jumat (22/2).

Masih banyak musisi-musisi internasional dan Indonesia yang akan diumumkan dalam beberapa bulan ke depan. We The Fest juga akan kembali dengan beragam area khas We The Fest seperti WTF Cinema Club, Eats & Beats, Art Village, dan sebagainya.

Tiket We The Fest 2019 sudah mulai dijual secara online. Beberapa kategori tiket disediakan untuk para penonton. (mg3/jpnn)