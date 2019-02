Dewa 19: Segala Ujian Kami Hadapi Bersama

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Dewa 19 memastikan bakal tetap menggelar konser di Malaysia meski tanpa Ahmad Dhani yang kini ditahan karena kasus ujaran kebencian.

Sehari sebelum pertunjukan, band legendaris ini sengaja membuat video untuk menyapa fan di negara tetangga.

Dalam video yang diunggah ke Instagram, personel Dewa 19 serta mantan vokalis yakni Once tampak meminta dukungan atas cobaan yang tengah menimpa.

Mereka memastikan tetap menggelar konser yang bakal diadakan di Stadion Malawati Shah Alam, Malaysia pada 2 Februari alias besok hari.

"Halo Baladewa Baladewi Malaysia, teruskan memberi sokongan kepada kami, segala ujian kami hadapi bersama. The show must go on, see you this Saturday," kata personel Dewa 19 kompak, Jumat (1/2).

Sementara itu, kekosongan yang ditinggalkan Ahmad Dhani bakal diisi oleh Dul Jaelani. Putra ketiganya itu beraksi dengan Dewa 19 Reunion sebagai pemain keyboard.