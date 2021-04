The Professor Band Hadirkan Album Pembumian Pancasila

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik The Professor Band kembali hadir dengan album terbaru yaitu Pembumian Pancasila.

Ide membuat karya tersebut berawal dari kerinduan hadirnya Pancasila di tengah kehidupan masyarakat Indonesia saat ini.

Lahirnya album Pembumian Pancasila berkat kerja sama The Professor Band dengan Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) dan We The Youth.

Baca Juga: NOAH dan BCL Padu dalam Mencari Cinta

"Ide dari album cukup unik dengan membuat kompilasi lagu daerah yang diaransemen, dibalut gaya yang baru mengingat banyak lagu-lagu daerah yang masih relevan hingga saat ini," kata Koordinator Utama LAB 45, Andi Widjajanto saat konferensi pers virtual, Jumat (23/4).

The Professor Band mengaransemen ulang lagu-lagu tradisional yang disesuaikan dengan perkembangan selera.

Album Pembumian Pancasila itu dibuat dengan tujuan menjadi alternatif pendekatan nilai-nilai Pancasila yang saat ini masih terlalu bernuansa politis.

Prof. Paulus Wirutomo dari The Professor Band mengatakan bahwa lagu-lagu dalam album ini mewakili keberagaman masyarakat Indonesia.

"Kita angkat lagi lagu-lagu tradisional yang selama ini istirahat, supaya orang-orang muda bisa merasakan, ini lho keragaman Indonesia," ucapnya.