The Sounds Project 2023 Digelar 3 Hari, 80 Musisi Siap Beraksi

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, The Sounds Project (TSP) 2023 akan digelar di Ecopark Ancol, Jakarta pada 11, 12, 13 Agustus 2023.

Satu bulan menuju The Sounds Project Vol. 6 2023, telah diselenggarakan konferensi pers di Jakarta.

Acara tersebut dihadiri oleh line up musisi lokal di antaranya adalah BOH, Teddy Adhitya, Barasuara, Nidji, Stars And Rabbit, dan lainnya.

Selain itu, konferensi pers dihadiri pula oleh partner The Sounds Project seperti sponsor, international artist relation, dan official venue.

"Kami berharap akan memberikan kolaborasi line up lokal dan internasional pada tahun ini, selain itu penambahan menjadi 5 stage pada tahun ini juga menjadi perbedaan The Sounds Project dengan tahun sebelumnya," kata Gerhana Banyubiru selaku Festival Director The Sounds Project Vol. 6 di Djavu Bar Lounge, Jakarta pada Selasa, 11 Juli 2023 lalu.

The Sounds Project 2023 bakal menghadirkan 5 panggung yang siap menampilkan puluhan musisi.

Selain itu, The Sounds Project tahun ini juga digelar selama 3 hari.



"Karena tahun lalu euforianya sangat besar, maka dari itu kami expand The Sounds Project Vol. 6 menjadi 3 hari," tambahnya.

TSP&Co selaku promotor, menambah satu hari penyelenggaraan dikarenakan penuhnya kapasitas venue saat The Sounds Project 2022.