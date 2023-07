The Strokes Hingga GIGI Siap Hebohkan We The Fest 2023

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik We The Fest (WTF) 2023 akan digelar pada 21, 22, dan 23 Juli 2023 di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta.

Dalam penyelenggaraan WTF ke-8, Ismaya Live selaku penyelenggara bertekad menyuguhkan rangkaian festival yang menyenangkan.

"Kami selalu mencoba mewujudkan wishlist para penonton dan line up kali ini juga merupakan perwujudan We The Fest sebagai festival untuk semua umur," kata Sarah Deshita selaku Brand Consultant dari Ismaya Live di Dragonfly, Jakarta, Rabu (5/7).

We The Fest 2023 telah mengumumkan para musisi dan band dari dalam hingga luar negeri yang siap memeriahkan acara selama 3 hari.

Salah satu bintang tamu utama pertama We The Fest 2023 yakni band rock legendaris asal Amerika, The Strokes.

Band yang digawangi oleh Julian Casablancas (vokal), Nick Valensi (gitar), Albert Hammond, Jr. (gitar), Nikolai Fraiture (bass), dan Fabrizio Moretti (drum) itu sangat ditunggu-tunggu oleh penggemar di Indonesia.

Suguhan utama We The Fest 2023 selanjutnya yakni penampilan band pop rock asal Manchester, The 1975.

Grup yang berisikan Matthew Healy (vokal, gitar), Adam Hann (vokal, gitar), George Daniel (drum), dan Ross MacDonald (bass) itu pernah hadir pada edisi 2016 lalu.