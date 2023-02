We The Fest 2023 Umumkan 22 Daftar Penampil, Ada The Strokes Hingga The 1975

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik We The Fest (WTF) 2023 akhirnya mengumumkan daftar pengisi acara pada 21, 22, dan 23 Juli 2023 di Jakarta.

Pada pengumuman fase pertama, WTF 2023 telah mengungkap 22 nama musisi yang bakal beraksi.

Melalui video trailer yang menggunakan teknik stop motion, We The Fest 2023 memperlihatkan bahwa nama-nama musisi yang diumumkan merupakan perwujudan dari wishlist para penonton.

Salah satu headlinder pertama WTF 2023 yakni band rock legendaris asal Amerika, The Strokes.

Band yang digawangi oleh Julian Casablancas (vokal), Nick Valensi (gitar), Albert Hammond, Jr. (gitar), Nikolai Fraiture (bass), dan Fabrizio Moretti (drum) itu sangat ditunggu-tunggu oleh penggemar di Indonesia.

Bintang tamu We The Fest 2023 selanjutnya yakni band pop rock asal Manchester, The 1975.

Band yang berisikan Matthew Healy (vokal, gitar), Adam Hann (vokal, gitar), George Daniel (drum), dan Ross MacDonald (bass) itu pernah hadir pada edisi 2016 lalu.

Nama selanjutnya, The Kid Laroi, Lewis Capaldi, Dhruv, Peach Tree Rascals, Sabrina Carpenter, Darmot Kennedy, Projek dari Anderson .Paak & Knxwledge, NxWorries, Porter Robinson dan Gryffin, GIGI, dan Project Pop.