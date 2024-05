We The Fest 2024 Umumkan Lineup Fase 3, Ada Peach Pit Hingga Marcell

jpnn.com, JAKARTA - We The Fest 2024 kembali melanjutkan pengumuman lineup fase ke-3 untuk memeriahkan festival yang digelar pada 19, 20, dan 21 Juli 2024 di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta.

Terdapat nama internasional Peach Pit, band indie rock asal Los Angeles yang terkenal dengan lagu-lagu yang catchy dan soundscape yang memukau.

Selanjutnya We The Fest 2024 juga membawa girlgroup dari Jepang, XG yang punya basis penggemar luar biasa.

Sementara itu, musisi Indonesia yang juga bakal ikut beraksi yakni Marcell, Xandega, dan Jubilee Marisa.

We The Fest 2024 alias #WTF24 lebih dari sekadar musik, para pengunjung juga dapat belajar tentang kreativitas area Beyond The Music.

Beberapa di antaranya keseruan taman hiburan Carnifun hingga kelezatan sinematik Cinema Club, jelajahi ekspresi artistik di Art Village, menikmati kuliner di Eats & Beats, dan ciptakan kenangan tidak terlupakan di seluruh area festival.

Selain itu, kompetisi Submit Your Music telah menutup masa pendaftaran, dan mencatatkan jumlah pendaftaran tertinggi dalam sejarahnya.

Tanggapan yang luar biasa ini menyoroti bakat dan semangat dalam komunitas musik, yang sangat ingin menampilkan karya di We The Fest 2024.



Sebelumnya, acara yang diadakan oleh Ismaya Live itu juga telah mengumumkan daftar para bintang tamu pada fase pertama dan kedua.